Росздравнадзор выяснит, почему столичные врачи приняли живого человека за труп

Фото: телеграм-канал SHOT

Территориальный орган Росздравнадзора по столице и региону проверит обстоятельства инцидента на севере Москвы, где врачи приняли живого человека за труп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На распространившемся в Сети видео медики скорой помощи констатировали смерть мужчины, который лежал на уличной скамейке на Лобненской улице. Врачи накрыли пациента черными пакетами, однако тот начал двигаться.

Ранее в интернете появилось видео, на котором зафиксировали ожившего мертвеца в тверском морге. На кадрах видно, как из-под одной из простыней появилась рука человека и стянула ткань с тела. После этого мужчина медленно встал со стола и посмотрел в сторону. Позже оказалось, что запись собрали из кадров фильма.



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