В Сети опубликовали видео с ожившим мертвецом в морге

На кадрах видны два стола с телами двух людей, накрытыми простынями. Неожиданно из-под одной из простыней появляется рука человека и стягивает ткань с тела. Затем мужчина пугающими движениями медленно встает со стола и смотрит в сторону.
Автор публикации написал под видео, что у сотрудников ночной смены тверского морга "было веселое утро".
Появилось несколько версий происходящего. Среди них: понедельник, 7 утра, пора вставать на работу; "Омикрон" запустил зомби-апокалипсис; кто-то слишком лихо праздновал Новый год; очередной фейк с целью рекламы чего-либо".
В то же время, как сообщает РИА Новости, сотрудники моргов Твери не подтвердили информацию об ожившем трупе, а также не смогли по размещенному видео определить, в каком учреждении города это могло произойти.
"По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки", – заявили в морге больницы № 1 Твери.
В других моргах также предположили, что это какая-то постановочная шутка.
Ранее в Курагинском районе Красноярского края задержали мужчину, проникшего в морг и повредившего скальпелем тела четырех умерших. Установлено, что в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь.
Мужчину задержали через несколько часов после произошедшего. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: