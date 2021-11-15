В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега

06:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Курагинском районе Красноярского края задержали мужчину, которого подозревают в том, что он проник в морг при районной больнице и повредил скальпелем тела четырех умерших.
Об этом в понедельник, 15 ноября, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД сообщает РИА Новости. По данным правоохранителей, мужчина искал место для ночлега.
"Установлено, что в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь", – говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что заявление о взломе поступило от медиков. Мужчину задержали через несколько часов после произошедшего. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку, после того как персонал больницы в Солнечногорске выдал родственникам для захоронения тело чужого человека.
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