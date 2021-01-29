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В мире

13:32

89-летняя аргентинка очнулась за пару секунд до своей кремации

за рубежом

Фото: depositphotos/Kzenon

Жительница Аргентины пришла себя за несколько секунд до собственной кремации, сообщает "Мир 24".

23 января женщина оказалась в больнице города Ресистенсия с жалобами на боль в груди. Через день врачи констатировали у пациентки остановку сердца.

54-летняя дочь стала организовывать похороны с намерением кремировать покойную мать. Однако за считаные секунды до непоправимого события она пришла в сознание, введя родственников в шок.

В настоящее время женщина проходит лечение в другой клинике. Местные власти проведут проверку произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что постоялица дома престарелых в Испании вернулась в учреждение спустя 10 дней после своих "похорон". Оказалось, что при доставке в медучреждение были перепутаны имена и умершей оказалась другая женщина.

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