Египтянина нашли живым через четыре месяца после его похорон

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Похороненного четыре месяца назад мужчину нашли живым на кладбище в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.

Человек по имени Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе 2020 года. Семья безрезультатно искала его, после чего один из родственников пропавшего, работавший в больнице, заявил, что в медучреждение доставили труп мужчины.

Почти все близкие опознали Мохаммеда, однако для точности был проведен ДНК-тест. Несмотря на эту процедуру, похоронить Эль-Гаммаля решили, не дожидаясь результатов.

Спустя четыре месяца после похорон на кладбище был замечен неизвестный. Прибывшая полиция доставила человека в участок, где было установлено, что это пропавший Мохаммед.

На данный момент не установлено, где ранее был Эль-Гаммаль. Родственники мужчины ранее утверждали, что из-за психического расстройства египтянин иногда уходил из дома.

Ранее в Индии новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах. Как выяснилось, врачи поставили ей неверный диагноз, и на самом деле ребенок не умер. Однако после пробуждения младенец не дождался скорой и скончался.

