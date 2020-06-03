В Индии похороненный заживо выбрался из могилы

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В Индии мужчина, похороненный заживо, сумел самостоятельно выбраться из могилы, сообщает "Газета.ру".

Инцидент с Капила Маракана произошел в городе Гондал. Бывший работодатель винил его в своих убытках. Вместе со своими сообщниками он похитил экс-работника, избил его и закопал в землю, связав жертве руки и ноги.

Когда злоумышленники ушли, Маракана удалось освободить под песком одну ногу. Затем он смог полностью выбраться из своего заточения.

Мужчина добежал до ближайшей к этому месту тюрьмы и рассказал полиции о случившемся. Злоумышленников задержали.

В январе жительница Индии, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон. Малату Чаугули госпитализировали с сильным жаром. Через несколько часов она потеряла сознание, и врачи, не сумев реанимировать ее, констатировали смерть.

Родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней. Однако неожиданно "умершая" открыла глаза и приподнялась. Как оказалось, женщина находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.