Постоялица дома престарелых вернулась спустя 10 дней со дня своих "похорон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Постоялица испанского дома престарелых, считавшаяся умершей, вернулась в учреждение, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Жительницы дома престарелых Рогелия Бланко и Консепсьон Ариас были доставлены на скорой в больницу в начале января по причине заражения коронавирусной инфекцией. 13-го числа Бланко скончалась.

О ее смерти сообщили родственникам, которые взялись за организацию похорон на следующий день, однако коронавирусные ограничения не позволили им присутствовать на церемонии прощания.

Спустя 10 дней внезапно "ожившая" пенсионерка вернулась в дом престарелых. Рамон, ее супруг, рассказал, что родственники уже простились с женщиной и были в шоке от случившегося.

Впоследствии необычное событие нашло разумное объяснение: имена двух пенсионерок были перепутаны при доставке в медучреждение, умершей оказалась Ариас. Представители дома престарелых объяснили случившееся ее семье.

Случаи внезапного "воскрешения" уже происходили. В Индии считавшаяся умершей девушка вернулась домой через шесть дней после своих "похорон". Оказалось, что все это время она находилась в отъезде.