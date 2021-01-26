Постоялица дома престарелых вернулась спустя 10 дней со дня своих "похорон"

13:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Постоялица испанского дома престарелых, считавшаяся умершей, вернулась в учреждение, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Жительницы дома престарелых Рогелия Бланко и Консепсьон Ариас были доставлены на скорой в больницу в начале января по причине заражения коронавирусной инфекцией. 13-го числа Бланко скончалась.
О ее смерти сообщили родственникам, которые взялись за организацию похорон на следующий день, однако коронавирусные ограничения не позволили им присутствовать на церемонии прощания.
Спустя 10 дней внезапно "ожившая" пенсионерка вернулась в дом престарелых. Рамон, ее супруг, рассказал, что родственники уже простились с женщиной и были в шоке от случившегося.
Впоследствии необычное событие нашло разумное объяснение: имена двух пенсионерок были перепутаны при доставке в медучреждение, умершей оказалась Ариас. Представители дома престарелых объяснили случившееся ее семье.
Случаи внезапного "воскрешения" уже происходили. В Индии считавшаяся умершей девушка вернулась домой через шесть дней после своих "похорон". Оказалось, что все это время она находилась в отъезде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: