СК проверит больницу Солнечногорска, где родным выдали тело чужого человека

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Следственный комитет начал проверку, после того как персонал больницы в Солнечногорске выдал родственникам для захоронения тело чужого человека. Об этом сообщила представитель управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.

Она рассказала, что 31 мая на одном из информационных порталов появилась информация, что в медучреждении Солнечногорска из-за халатности, допущенной персоналом, родственники для захоронения получили тело незнакомого человека.

"При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным", – добавила Врадий.

Представитель СК отметила, что сотрудникам ведомства предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственных лиц.

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