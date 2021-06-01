СК проверит больницу Солнечногорска, где родным выдали тело чужого человека

11:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет начал проверку, после того как персонал больницы в Солнечногорске выдал родственникам для захоронения тело чужого человека. Об этом сообщила представитель управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.
Она рассказала, что 31 мая на одном из информационных порталов появилась информация, что в медучреждении Солнечногорска из-за халатности, допущенной персоналом, родственники для захоронения получили тело незнакомого человека.
"При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным", – добавила Врадий.
Представитель СК отметила, что сотрудникам ведомства предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственных лиц.
Ранее роковую ошибку едва не допустили врачи одной из больниц Аргентины. Они констатировали у пациентки остановку сердца, однако за несколько секунд до собственной кремации женщина пришла в себя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: