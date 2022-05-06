В Шанхае живого мужчину с COVID-19 отправили в морг в мешке для трупов – СМИ

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В одном из домов престарелых в Шанхае мужчину ошибочно приняли за мертвого и отправили в морг, сообщает CTV News.

По данным СМИ, мужчина с COVID-19 потерял сознание из-за плохого самочувствия, но сотрудники решили, что он умер и вызвали врачей.

Приехавшие медики организовали перевоз тела в морг, однако по дороге мужчина начал подавать признаки жизни, чем напугал врачей. Ему сразу оказали необходимую помощь, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Индии считавшаяся умершей девушка вернулась домой через шесть дней после своих "похорон". Оказалось, что все это время она находилась в отъезде. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш.