Видео с "ожившим трупом" оказалось кадрами из фильма

Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"

Видео с ожившим трупом, распространившееся в телеграм-каналах, оказалось кадрами из фильма, заявляет пресс-служба одного из онлайн-кинотеатров.

"Мы хотим сообщить, что видео, которое фигурировало в этой новости – утекшие в сеть кадры из трейлера", – говорится в сообщении кинотеатра.

Распространившийся в соцсетях ролик напоминал запись с камер видеонаблюдения. На его кадрах изображен стол, накрытый простыней, из-под которой внезапно встает человек. В подписи к видео утверждалось, что это труп, который ожил в одном из тверских моргов.

Между тем сотрудники нескольких моргов Твери информацию не подтвердили, сообщает РИА Новости. В региональном Минздраве ролик назвали фейком.