В Оренбурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве местной жительницы

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В Оренбурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве местной жительницы, которая ранее была объявлена в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.

С участием подозреваемой проводятся следственные и процессуальные действия. Следствие планирует ходатайствовать о заключении ее под стражу.

Тело пропавшей ранее нашли в подвале дома ее коллеги в Оренбурге с признаками насильственной смерти. Там же обнаружили хозяйку дома с ножевыми ранениями. Предполагалось, что убить женщину могла именно она.

По информации СМИ, перед исчезновением погибшая сняла со счета большую сумму. При этом у ее коллеги были финансовые проблемы.

