Кличко отключили микрофон во время выступления в Верховной раде

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Мэру Киева Виталию Кличко отключили микрофон в ходе выступления в Верховной раде. Это следует из трансляции заседания на YouTube-канале украинского парламента.

"Местное самоуправление на Украине пытаются уничтожить не только в Киеве, отстраняя глав общин по надуманным причинам, выдвигая абсурдные обвинения, запугивая глав небольших общин уголовными делами", – отмечал Кличко в этот момент.

На кадрах заметно, как во время его высказывания речь обрывается, вероятно, из-за отключения микрофона. После этого Кличко обернулся, а в Раде послышались аплодисменты.

Ранее СМИ сообщили, что Кличко вызвали на заседание Верховной рады на фоне претензий к подготовке украинской столицы к отопительному сезону. Перед этим мэр Киева отверг обвинения в срыве отопительного сезона. По его утверждению, связанные с центральными властями Украины ресурсы распространяют подобные заявления, чтобы добиться ликвидации местного самоуправления.

Позже Кличко заявил, что с давлением и попытками отстранения от должностей сталкиваются руководители украинских общин. В частности, глав территориальных общин снимают по надуманным основаниям.

