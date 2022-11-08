Пациент частной клиники скончался после пластической операции – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пациент частной клиники в Москве скончался после пластической операции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, у 22-летнего парня остановилось сердце после пластической операции. Медики попытались его реанимировать, однако у них не получилось.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смерти пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии. По данным источника, девушка обратилась в частную клинику "Медицина 24/7", чтобы сделать липосакцию. Однако во время операции ее состояние ухудшилось.

Уточнялось, что генеральный директор и главный врач учреждения был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

В свою очередь, Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у столичного частного медучреждения "Медицина 24/7" из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!