Росздравнадзор проверит сообщения о незаконной перепродаже дорогостоящих препаратов

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Столичное управление Росздравнадзора проведет проверку в связи с распространенной в СМИ информацией о фактах незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов в аптеках Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикациях СМИ сообщалось, что закупаемые государством дорогостоящие лекарства появились в розничной продаже по ценам в разы ниже зарегистрированных.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку фактов, изложенных в СМИ, относительно незаконной перепродажи дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний через интернет-площадки и аптеки Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение о проведении проверки дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что российская медицина не испытывала какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций. По его словам, властями страны были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.

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