Росздравнадзор проверит клинику в Москве, где после пластической операции умер пациент

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Росздравнадзор проведет проверку в московской клинике, где после пластической операции умер пациент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", – отмечается в сообщении.

Пластическая операция проводилась 22-летнему юноше. Однако после этого его состояние внезапно ухудшилось. Сотрудники клиники провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти пациента не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.



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