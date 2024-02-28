СК начал проверку после смерти пациента клиники Хайдарова

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по причине смерти пациента, которому провели операцию в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следователей, в Сети появилась информация о мужчине, который умер через 10 дней после операции, проводимой в одной из столичных частных клиник. Так, врачи после хирургического вмешательства выписали пациента из больницы, а через три дня он почувствовал себя плохо.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного СК России Стрижову Андрею представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – указали в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников полиции, мужчина был прооперирован в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, однако уточняется, что процедуру по резекции желудка проводил не Хайдаров. Росздравнадзор также выясняет причину смерти мужчины.

Ранее стало известно, что ГУ МВД России по Москве приняло заявление от Роскомнадзора о преступлении против пластического хирурга Тимура Хайдарова. По информации СМИ, в середине июля певицы Слава и Любовь Успенская обвинили врача в некачественной работе, после чего Хайдаров решил покинуть Россию и уехал с семьей в Грецию. Защиту Хайдарова взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.



Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Хайдарова