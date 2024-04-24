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24 апреля, 19:15

Происшествия

Суд приостановил деятельность клиники, где работал пластический хирург Тимур Хайдаров

Суд приостановил деятельность клиники, где работал пластический хирург Тимур Хайдаров

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Суд приостановил на 3 месяца работу клиники IQ Plastique, где работал пластический хирург Тимур Хайдаров. Об этом ранее просил Росздравнадзор. По мнению суда, предпринимательская деятельность велась с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Разбирательства начались после того, как в феврале 2024 года умер пациент клиники Петр Гаврилов, которому провели операцию на желудке. После хирургического вмешательства мужчина впал в кому и скончался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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