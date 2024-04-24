Суд продлил арест Елене Блиновской до 26 июля

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Московский городской суд продлил арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля 2024 года.

"Следствие обвиняет известную медиаперсону в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей, приобретенных в результате совершения преступления (пункт 3 "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ)", – было сказано в ходе заседания.

Ранее адвокат блогера Наталия Сальникова заявила, что Блиновская готова погасить причиненный госбюджету ущерб на сумму более 900 миллионов рублей. При этом следователь потребовал продлить срок ареста блогера до конца лета.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она собиралась покинуть РФ, когда ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе этого года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. Сейчас ей вменяют статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

