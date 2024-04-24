Адвокат Блиновской заявил о готовности блогера погасить ущерб в размере более 900 млн руб

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская выразила готовность погасить причиненный госбюджету ущерб на сумму более 900 миллионов рублей. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении обвиняемой срока ареста, передает ТАСС.

"У нас есть для этого разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской", – добавила адвокат.

При этом следователь требует продлить срок ареста блогера до конца лета.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она собиралась покинуть РФ, но ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО до 26 апреля. Сейчас ей вменяют в вину статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В тот же день Блиновским предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

