Отец Аббасова сообщил, что накопил изъятые в его квартире 70 млн рублей

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Отец Шахина Аббасова, который обвиняется в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке, Низами Аббасов рассказал следствию, что накопил найденные и изъятые в его квартире 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Замоскворецкий суд.

"Дома в ходе обыска у него обнаружили более 70 миллионов рублей в различных валютах, тогда как заработок Аббасова составлял 80 тысяч рублей в месяц. Он не смог подтвердить происхождение этих денег, заявил, что накопил их за 10 лет", – отметила следователь по делу.

Как она подчеркнула, в настоящее время устанавливается причастность Низами Аббасова к другим преступлениям.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После этого подозреваемый вместе с сообщниками скрылся с места преступления, а москвич погиб.

Через два дня правоохранители задержали подозреваемого с сообщниками в Ростовской области. Затем столичный суд арестовал Аббасова, его дядю, другого мужчину, который мог быть за рулем машины, на которой скрылись сообщники, и отца главного фигуранта дела.

Адвокат потерпевшей стороны заявил, что родителям убитого Кирилла Ковалева поступают угрозы со стороны родственников Аббасова. В связи с этим потерпевшие подали заявление в правоохранительные органы.

