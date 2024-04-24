Суд приостановил деятельность клиники, где работал хирург Хайдаров

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Арбитражный суд Москвы приостановил работу клиники IQ Plastique, где работал пластический хирург Тимур Хайдаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Суд привлек клинику к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она предполагает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий.

"Назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", – говорится в сообщении.

16 февраля в клинике провели пациенту операцию. Спустя несколько дней 35-летнему мужчине стало плохо. Он обратился в больницу, где позже впал в кому и скончался.

В связи с этим следователи провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

Сам Хайдаров рассказал, что был лично знаком с погибшим продюсером Петром Гавриловым. По его версии, мужчина обратился в клинику для хирургического изменения желудка и через 2 дня его выписали.

