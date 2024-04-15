Хирург Хайдаров опроверг информацию о приостановке деятельности клиники

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Клиника, принадлежащая Тимуру Хайдарову, продолжает работать, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на звездного хирурга.

Он подчеркнул, что официальных постановлений о приостановке работы не было.

"Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает", – обратился Хайдаров к журналистам.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что деятельность сети клиник Тимура Хайдарова, где после проведения операции скончался 36-летний мужчина, частично приостановлена на время расследования инцидента.

В настоящее время, по информации ведомства, все медучреждения хирурга опечатаны для проведения следственных мероприятий. Также в клинике и у ее руководителей были проведены обыски, в ходе которых следователи и полицейские изъяли документацию и носители информации.

16 февраля в одной из частных клиник на севере Москвы пациенту провели операцию. Спустя несколько дней 35-летнему мужчине стало плохо. Он обратился в больницу, где позже впал в кому и скончался.

В связи с этим следователи провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.



Сам Хайдаров рассказал, что был лично знаком с погибшим продюсером Петром Гавриловым. По его версии, мужчина обратился в клинику для хирургического изменения желудка и через 2 дня его выписали. После он почувствовал себя плохо и раза два приезжал в его клинику для повторной сдачи анализов, которые не показали возможное заражение крови. Хирург предположил, что у мужчины развилась злокачественная гипертермия.

