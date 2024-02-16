16 февраля, 21:57Происшествия
Росздравнадзор установит причину смерти пациентки после пластической операции
Фото: depositphotos/ginasanders
Столичное управление Росздравнадзора установит причины смерти пациентки после круговой подтяжки лица в одной из частных клиник. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки, которая скончалась в частной столичной клинике после круговой подтяжки лица", – уточняется в сообщении.
Ранее было возбуждено уголовное дело после смерти женщины в клинике пластической хирургии в конце января 2022 года. По данным СМИ, она обратилась в медучреждение "Медицина 24/7" с целью проведения липосакции, однако во время операции состояние пациентки ухудшилось.
Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у данного медучреждения из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным.
10 февраля этого года бывшего директора клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского, который был объявлен в международный розыск, задержали в московском аэропорту по прилете из Турции. СК РФ предъявил ему обвинение.
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