Росздравнадзор установит причину смерти пациентки после пластической операции

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Столичное управление Росздравнадзора установит причины смерти пациентки после круговой подтяжки лица в одной из частных клиник. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки, которая скончалась в частной столичной клинике после круговой подтяжки лица", – уточняется в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело после смерти женщины в клинике пластической хирургии в конце января 2022 года. По данным СМИ, она обратилась в медучреждение "Медицина 24/7" с целью проведения липосакции, однако во время операции состояние пациентки ухудшилось.

Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у данного медучреждения из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным.

10 февраля этого года бывшего директора клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского, который был объявлен в международный розыск, задержали в московском аэропорту по прилете из Турции. СК РФ предъявил ему обвинение.

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