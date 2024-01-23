Суд Москвы вынес приговор врачам "Медицины 24/7"

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Симоновский районный суд Москвы признал виновными врачей "Медицины 24/7" в связи с производством, хранением и сбытом товаров или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, сотрудники клиники – Руслан Павлов и Павел Наумов – получили наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием 10% из их зарплаты в доход государства.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смерти пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии. По данным СМИ, девушка обратилась в частную клинику "Медицина 24/7", чтобы сделать липосакцию. Однако во время операции ее состояние ухудшилось.

Уточнялось, что генеральный директор и главный врач учреждения были объявлены в международный розыск и арестован заочно.

В свою очередь, Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у столичного частного медучреждения "Медицина 24/7" из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным.



"Московский патруль": частная медицинская клиника обманула москвичей