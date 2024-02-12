СК предъявил обвинение экс-директору клиники "Медицина 24/7" после смерти пациентки

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение бывшему гендиректору частной столичной клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому. Мужчине инкриминируется статья 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"), сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Серебрянского задержали 9 февраля в столичном аэропорту, когда он прилетел из Турецкой Республики. После этого его поместили в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено после смерти женщины в клинике пластической хирургии в конце января 2022 года. По данным СМИ, она обратилась в медучреждение "Медицина 24/7" с целью проведения липосакции, однако во время операции состояние пациентки ухудшилось.

Также Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у данного медучреждения из-за большого числа нарушений. Суд признал это решение законным.