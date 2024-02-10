Находившийся в международном розыске экс-директор клиники "Медицина 24/7" задержан

Фото: Следственный комитет РФ

Бывший директор клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский, который был объявлен в международный розыск, задержан в московском аэропорту по прилете из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как говорится в сообщении, Серебрянский был задержан 9 февраля в аэропорту по прилете из Турецкой Республики. После задержания он был помещен в СИЗО.

В ведомстве отметили, что сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Против Серебрянского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, умерла женщина.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смерти пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии. По данным СМИ, девушка обратилась в частную клинику "Медицина 24/7", чтобы сделать липосакцию. Однако во время операции ее состояние ухудшилось.

В свою очередь, Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у столичного частного медучреждения "Медицина 24/7" из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным.