СК РФ приостановил оказание ряда услуг клиникой Хайдарова из-за расследования

Фото: Следственный комитет РФ

Деятельность сети клиник Тимура Хайдарова, где после проведения операции скончался 36-летний мужчина, частично приостановлена на время расследования инцидента. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В настоящее время, по информации ведомства, все медучреждения хирурга опечатаны для проведения следственных мероприятий. Также в клинике и у руководителей "Ай Кью Пластик" были проведены обыски, в ходе которых следователи и полицейские изъяли документацию и носители информации. Также сотрудники СК допросили фигурантов дела, включая самого Хайдарова, и провели с ними очные ставки.

При этом следователи запланировали проведение различных экспертиз в рамках уголовного дела.

"Привлечены специалисты в области организации дезинфекционных мероприятий, а также в области контроля качества и безопасности медицинской деятельности", – сказано в сообщении.

16 февраля в одной из частных клиник на севере Москвы пациенту провели операцию. Спустя несколько дней 35-летнему мужчине стало плохо. Он обратился в больницу, где позже впал в кому и скончался.

В связи с этим следователи провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.



Сам Хайдаров рассказал, что был лично знаком с погибшим продюсером Петром Гавриловым. По его версии, мужчина обратился в клинику для хирургического изменения желудка и через 2 дня его выписали. После он почувствовал себя плохо и раза два приезжал в его клинику для повторной сдачи анализов, которые не показали возможное заражение крови. Хирург предположил, что у мужчины развилась злокачественная гипертермия.

