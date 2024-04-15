15 апреля, 10:14Шоу-бизнес
СК РФ приостановил оказание ряда услуг клиникой Хайдарова из-за расследования
Фото: Следственный комитет РФ
Деятельность сети клиник Тимура Хайдарова, где после проведения операции скончался 36-летний мужчина, частично приостановлена на время расследования инцидента. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
В настоящее время, по информации ведомства, все медучреждения хирурга опечатаны для проведения следственных мероприятий. Также в клинике и у руководителей "Ай Кью Пластик" были проведены обыски, в ходе которых следователи и полицейские изъяли документацию и носители информации. Также сотрудники СК допросили фигурантов дела, включая самого Хайдарова, и провели с ними очные ставки.
При этом следователи запланировали проведение различных экспертиз в рамках уголовного дела.
"Привлечены специалисты в области организации дезинфекционных мероприятий, а также в области контроля качества и безопасности медицинской деятельности", – сказано в сообщении.
16 февраля в одной из частных клиник на севере Москвы пациенту провели операцию. Спустя несколько дней 35-летнему мужчине стало плохо. Он обратился в больницу, где позже впал в кому и скончался.
В связи с этим следователи провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.
Сам Хайдаров рассказал, что был лично знаком с погибшим продюсером Петром Гавриловым. По его версии, мужчина обратился в клинику для хирургического изменения желудка и через 2 дня его выписали. После он почувствовал себя плохо и раза два приезжал в его клинику для повторной сдачи анализов, которые не показали возможное заражение крови. Хирург предположил, что у мужчины развилась злокачественная гипертермия.
В клинике и доме хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски