Защита просила отправить замминистра обороны Иванова под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сторона защиты замминистра обороны РФ Тимура Иванова попросила отправить его под домашний арест или избрать запрет определенных действий по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщил адвокат обвиняемого Денис Балуев.

Также он уточнил, что не согласен с арестом Иванова, поэтому решение суда будет обжаловано стороной защиты в апелляционной инстанции.

"Вину свою Иванов не признает", – уточнил он.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. За получение взятки в особо крупном размере, которое вменяют в вину замминистра обороны РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Иванова. По версии следствия, замминистра вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По этому делу также арестовали друга Иванова Сергея Бородина.

Спустя время в СМИ появилась информация о том, что замглавы Минобороны РФ также обвиняют в госизмене, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи, заявил, что ему об этом ничего не известно.

