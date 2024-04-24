Кремль не знаком с обвинением замминистра обороны Иванова в госизмене

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, что замминистра обороны РФ Тимура Иванова обвиняют в госизмене.

Ранее СМИ заявили, что, помимо обвинений в крупной взятке, замглавы Минобороны РФ также сочли виновным в госизмене. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию по аресту Иванова, а именно на информацию от следственных органов и решение суда.

"Сейчас очень много разных "перетолков" вокруг этого всего", – подчеркнул он.

Песков объяснил, что по делу замминистра обороны идет следствие, какие-то рассуждения на эту тему являются спекуляциями. По его словам, Владимир Путин ежедневно контактирует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Однако Песков отказался привести детали обсуждения задержания Иванова в ходе подобных контактов.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Минобороны РФ. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, Иванова отправят в СИЗО "Лефортово".

Следователи уверены, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. При этом сам он не признал вину в содеянном.

