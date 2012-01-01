Адвокат Иванова опроверг слухи, что в деле замминистра обороны есть госизмена

В среду, 24 апреля, в Москве арестовали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что он действовал в составе организованной группы. Вместе с Ивановым под стражу отправили еще одного подозреваемого – Сергея Бородина. Рассказываем подробности.



Не признал вину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы в среду, 24 апреля, на два месяца арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который курировал вопросы строительства и капремонта объектов ведомства. Он пробудет под стражей до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.





пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения (взятки. – Прим. ред.) в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны.

По данным правоохранительных органов, Иванова задержали прямо на рабочем месте. Вину в получении взятки он не признает. "В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Помимо замминистра обороны, под стражу также был заключен еще один подозреваемый – Сергей Бородин. По версии следствия, он находился в дружеских отношениях с Ивановым. "Сергей Бородин, которого суд арестовал по делу замглавы министерства обороны РФ Тимура Иванова, является предпринимателем. Его фирма исполняла госконтракты министерства", – пояснили ТАСС в правоохранительных органах.

О задержании Иванова сообщили в Следственном комитете вечером 23 апреля. Из видео министерства обороны РФ следует, что еще днем во вторник он принимал участие в заседании коллегии ведомства. О случившемся было доложено Владимиру Путину. Кроме того, в известность заранее поставили министра обороны Сергея Шойгу, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, он не знаком с информацией, что обвиняемого также подозревают в государственной измене. Ранее соответствующие публикации по поводу Иванова появились в некоторых СМИ. "Сейчас очень много разных "перетолков" вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более идет следствие. И все эти рассуждения – не что иное, как спекуляции вокруг этого дела", – заявил Песков.



"Деньги вообще не фигурируют"

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что в уголовном деле обвиняемого отсутствует факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения. "Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма – свыше миллиона рублей", – сказал он.





Денис Балуев адвокат Защита не согласна с избранием Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей и обжалует ее в апелляционной инстанции.

В свою очередь, адвокат Иванова Мурад Мусаев опроверг информацию, что в деле замминистра обороны присутствует госизмена. "Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет", – уточнил он.



Заместитель министра обороны России Тимур Иванов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. Он является кандидатом экономических наук. С 1999 по 2012 год трудился в топливно-энергетическом комплексе. Затем получил пост заместителя председателя правительства Подмосковья. В 2013–2016 годах возглавлял АО "Оборонстрой". Эта компания специализировалась на строительстве жилья для военнослужащих. Кроме того, на возведении социально значимых и стратегических объектов для военного пользования. Весной 2016 года Иванова назначили заместителем министра обороны России. Он курировал работу военно-строительного комплекса ведомства. В частности, отвечал за закупки в рамках гособоронзаказа, организацию управления имуществом, расквартирования войск, а также жилищное и медобеспечение ВС РФ.



По статье, которую вменяют Иванову, он может получить до 15 лет колонии. Что касается Сергея Бородина, то, по данным СМИ, тот был задержан раньше замминистра и проходил обвиняемым по другому расследованию. Предприниматель якобы заключил досудебное соглашение и дал показания на Иванова.

По данным телеграм-канала SHOT, задержанные были кумовьями – крестили детей друг друга. Они давно дружили и семьями отмечали праздничные события. Кроме того, у Бородина с бывшей женой Иванова якобы имелся совместный бизнес. Речь идет о фирме, которая занималась выдачей потребительских кредитов.

