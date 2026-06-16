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16 июня, 15:08

Наука

Путин подписал указ об увековечении памяти ученой Вербицкой

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин подписал указ, согласно которому память советского и российского лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой будет увековечена. Документ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Такое решение было принято, чтобы отметить вклад Вербицкой в сохранение и развитие русского языка. Президент также напомнил, что в этом году отмечается 90 лет со дня рождения лингвиста.

Согласно указу, российский кабмин должен учредить международную премию имени Л. А. Вербицкой "за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры", а также утвердить положения для этой награды.

Помимо этого, правительству РФ предстоит сформировать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" академический культурно-просветительский центр имени Л. А. Вербицкой, который будет находиться на Погодинской улице в Москве.

Кроме того, кабмин совместно с советом федеральной территории "Сириус" должен организовать проведение раз в 2 года Петербургского международного филологического форума "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России", а также международного научно-практического конгресса "Живое слово: язык, речь, культура" в следующем году. Мероприятия будут посвящены научным достижениям Вербицкой.

Также президент поручил в течение 3 месяцев создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Театр русского языка "Живое слово" в "Сириусе".

Путин поручил предусмотреть выделение средств на эти цели во время формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 16 июня.

Ранее кабмин утвердил меры по реализации основ государственной языковой политики, включая продвижение и укрепление позиций русского языка в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В список инициатив вошли создание электронных образовательных ресурсов для обучения иностранцев русскому языку, перевод детской литературы на русском языке на языки стран ближнего зарубежья и детских книг народов мира на русский язык, а также предоставление свободного доступа для читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки.

В вузах России появится новый учебный модуль "Русский язык как государственный"

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