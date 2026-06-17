Задержан подозреваемый в покушении на сбыт более 5 кг гашиша в Москве

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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в покушении на сбыт свыше 5 килограммов гашиша и 500 граммов диметиламфетамина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленник собирался организовать тайники для закладок в столичном регионе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и изъяли 22 брикета гашиша, масса которых превышала 5 килограммов, а также 132 полимерных свертка с диметиламфетамином общей массой 548 граммов. В настоящее время мужчина арестован.

Ранее полиция в Москве задержала мужчину, в арендованной квартире которого обнаружили мефедрон и кокаин. Правоохранители нашли там 600 граммов порошка. В гаражном боксе, которым пользовался злоумышленник, полицейские изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков c такими же веществами общим весом 22 килограмма.

Правоохранители выяснили, что мужчина использовал для своей деятельности два автомобиля, в которых обнаружили тайники под номерным знаком и в багажном отсеке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчину арестовали.

