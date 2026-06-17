Московскую молодежь приглашают на встречи с героями России

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Московский проект "Студенческие парламентские клубы" открыл новый сезон "Политпикников" – встреч на свежем воздухе с героями России, участниками СВО, политиками, общественными деятелями и экспертами из разных сфер. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова, прошлым летом в рамках проекта студенты вместе с приглашенными спикерами обсуждали современные вызовы, роль молодежи в развитии страны, механизмы работы городских законов и влияние молодых москвичей на жизнь своих районов.

Ближайший "Политпикник" пройдет 18 июня в шахматном домике парка 50-летия Октября по адресу улица Удальцова, дом 22в. Начало встречи – 13:30.

Спикером выступит директор Городского центра профессионального и карьерного развития Евгений Андриенко. Он расскажет о молодежных проектах Москвы и возможностях профессионального роста. Для участия необходима предварительная регистрация.

Еще одна встреча состоится 23 июня в 10:30 у пруда в Капустинском парке. Ориентир – Снежная улица, дом 14, корпус 2. Перед участниками выступит руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

Он поделится опытом общественной деятельности, реализации гражданских инициатив и расскажет о своем пути служения стране. Для посещения мероприятия также потребуется предварительная регистрация на сайте Центра профессионального и карьерного развития.

Ранее стало известно, что с 17 по 23 июня в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут творческие мастер-классы, лекции и концерты на различных площадках города. К примеру, 17 июня в парке на Лукинской улице состоится художественный мастер-класс "Путь героя" с отправкой рисунков участникам СВО. 18 июня на Новом Арбате – вышивка русских узоров на футболках, а на Лукинской – лекция по генеалогии.

