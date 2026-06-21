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21 июня, 20:02

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ТАСС: площадь пожара в здании на юге Москвы выросла до 300 квадратных метров

Площадь пожара в здании на юге Москвы выросла до 300 квадратных метров – СМИ

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Площадь пожара в здании на юге Москвы выросла до 300 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник СМИ отметил, что также были запрошены дополнительные силы для тушения возгорания.

По данным Дептранса, движение по улице Речников оказалось перекрыто. Речь идет об участке от дома 18/20 до дома 22с4. Движение транспорта здесь перекрыто в обоих направлениях.

О возгорании административного здания на улице Речников стало известно 21 июня. По данным СМИ, в здании находится салон красоты и магазины. Очаг возгорания зафиксирован на крыше здания.

Известно, что эвакуировать из здания удалось свыше 100 человек. Московская прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара.

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