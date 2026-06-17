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17 июня, 09:43

Происшествия

В Британии грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора

Фото: cambs.police.uk

В Британии грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел у отделения кооперативного банка, расположенного в графстве Кембриджшир. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как погрузчик несколько раз ударил ковшом по стене, после чего банкомат оказался снаружи здания. Люди в масках погрузили его в машину и скрылись с места происшествия.

В СМИ уточнили, что двое грабителей уехали с места происшествия на другом авто. В полиции Кембриджшира предположили, что экскаватор, который использовался злоумышленниками, тоже мог быть похищен.

По предварительным подсчетам, в банкомате были десятки тысяч фунтов стерлингов.

Ранее в Москве был задержан один из подозреваемых в ограблении офиса криптовалютного обменника на сумму почти 15 миллионов рублей. По данным столичного главка МВД России, четверо злоумышленников открыто похитили деньги и скрылись.

Личности еще троих соучастников установлены, они объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Грабители в Британии вырвали банкомат из стены здания с помощью экскаватора

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