Deadline: актер из сериала "Все мои дети" Пол Эйвери погиб в пожаре

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Американский актер из знаменитого американского сериала "Все мои дети" Пол Эйвери и его жена Шейла погибли в результате пожара, который произошел в их доме в штате Нью-Джерси. Об этом написало издание Deadline, ссылаясь на слова детей пары.

"С прискорбием сообщаю, что наши родители, Пол и Шейла Гарри Эйвери, скончались", – заявила их дочь Кайл Эйвери.

Спасатели прибыли на место пожара и эвакуировали мужа и жену. Однако из-за полученных травм 81-летний актер и его супруга позже скончались.

Пол Эйвери прожил многогранную жизнь. Помимо актерства, он занимался прыжками с парашютом, был летчиком, а также создал успешную карьеру журналиста. Эйвери работал в должности репортера в издании Hackettstown. Также писал материалы для New York Times и New Jersey Herald.

Сниматься в кинолентах Эйвери стал в 1970-х годах. Например, он исполнил роль в фильме "Супермен" 1978 года. Самой известной ролью в актерской деятельности стала роль бармена Хьюи в сериале "Все мои дети". Он играл в нем 12 лет. Также актер снялся в 300 рекламных роликах.