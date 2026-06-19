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19 июня, 10:26

Мэр Москвы

Собянин: карте москвича исполнилось 25 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карте москвича исполнилось 25 лет, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что это не только один из важнейших социальных проектов Москвы, но и одна из самых функциональных социальных карт в мире. Благодаря ей можно, например, ездить в городском транспорте бесплатно или по льготе, а также получать скидки на товары и услуги в более чем 9 тысяч партнерских точек.

"Благодаря карте предоставление городских мер поддержки стало прозрачным и адресным. Горожанам больше не нужно носить с собой кучу бумажных документов, подтверждающих разные льготы", – указал Собянин.

Всего было выпущено более 32 миллионов карт, а в настоящий момент ей пользуется свыше 5 миллионов человек. Каждый год владельцами карты становятся около 1 миллиона москвичей.

Оформить ее можно онлайн с помощью портала мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в приложении "Метро Москвы" привязано 15 тысяч детских карт москвича. С помощью сервиса родители могут не только отслеживать маршруты поездок своих детей и проверять остаток средств на карте, но и приобретать абонементы онлайн, контролировать оплату проезда при входе в транспорт, а также использовать другие функции приложения.

Собянин: карта москвича является одним из ключевых социальных проектов столицы

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