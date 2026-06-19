В столице проведут форум социального предпринимательства "Больше чем бизнес"

Фото: пресс-служба ДПиИР

2 июля в Москве пройдет форум социального предпринимательства "Больше чем бизнес". Он объединит представителей делового сообщества, городских и федеральных ведомств, некоммерческих организаций и институтов развития, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За два года участниками форума стали больше 3 тысяч человек. В этот раз для гостей подготовили десятки экспертных сессий, лекций и мастер-классов. Программа будет состоять из четырех тематических блоков, посвященных созданию, продвижению и масштабированию социально ориентированного бизнеса, а также поиску партнеров", – отметила Сергунина.

В секции "Больше чем идея" эксперты расскажут, как разработать и реализовать свой проект. Они презентуют полезные инструменты и разберут подходящие для старта бизнес-модели, включая социальный франчайзинг.

Трек "Больше чем рост" включит выступления представителей делового сообщества и обсуждение таких тем, как усиление команды, поиск новых ниш и освоение рынков.

В рамках блока "Больше чем продвижение" желающим помогут освоить современные маркетинговые инструменты, выстроить взаимодействие с маркетплейсами и наладить дополнительные каналы сбыта.

Секцию "Больше чем партнерство" посвятят сотрудничеству социально ориентированных предприятий с крупным бизнесом в России и за рубежом.

"Социальное предпринимательство – это не благотворительность и не дотации. Это вклад в качество жизни человека и развитие территорий. Когда бизнес решает проблемы сирот, людей с инвалидностью или многодетных семей, он приобретает реальный актив в виде социального капитала. Мы видим, как компании переходят от разовых акций к масштабируемым проектам, направленным на достижение системных эффектов. И тут важно находить лучшие практики и активно их распространять. Уверена, что форум станет прекрасной площадкой в том числе и для такой работы", – подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Гости события смогут получить персональные советы опытных предпринимателей и экспертов.

Кроме того, здесь состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" – лучших социально ориентированных практик страны. В этом году на участие поступило 1 380 заявок из 85 регионов.

Помимо деловой программы, гостей ждут культурные мероприятия представителей сектора – выступления творческих коллективов, модный показ, выставка и многое другое. А еще в течение дня будет работать ярмарка социальных брендов из столицы и других регионов.

Форум пройдет в "Цифровом деловом пространстве". Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.

Организаторы события – департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, Агентство стратегических инициатив и Фонд поддержки социальных проектов.

Поддержка бизнеса в столице оказывается в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье, то есть 20 и 21 июня, в Детском парке имени Н. Н. Прямикова состоятся Дни финансовой грамотности. В программе, например, открытый диалог с актрисой Никой Фисенко, которая расскажет о своем первом заработке и поделится опытом ведения личного бюджета.

