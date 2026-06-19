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19 июня, 10:52

Транспорт

Таксопарки попросили Минпромторг России пересмотреть требования к такси

Фото: 123RF.com/victorprilepa

Минпромторг России получил запрос от таксопарков на пересмотр правил, касающихся эксплуатации автомобилей в такси. В частности, предлагается пересмотреть ограничения на использование нелокализованных моделей и включить этот вид перевозки в Транспортную стратегию. Об этом сообщает газета "Известия".

Письмо главе ведомства Антону Алиханову направила Национальная ассоциация автопарков (НАТ), запросившая пересмотр квоты на использование автомобилей, не входящих в перечень, утвержденный министерством.

В настоящее время квота в 25% на нелокализованные модели распространяется только на автомобили физических лиц. Однако, как отмечают в НАТ, она часто остается невостребованной. По данным столичного департамента транспорта, на конец мая из общего числа квотируемых автомобилей в Москве (22 281 единица) в региональный реестр такси было включено лишь два транспортных средства.

Данные показатели демонстрируют несоответствие закона текущей ситуации на рынке таксомоторных перевозок, уверены в ассоциации.

"Квота, рассчитанная на десятки тысяч автомобилей, практически не востребована именно потому, что ее действие ограничено узким кругом субъектов – физическими лицами", – пояснили в НАТ.

Вместе с тем ассоциация обратила внимание на то, что юридические лица и ИП не могут воспользоваться квотами, хотя они играют ключевую роль в создании профессионального, контролируемого и налогооблагаемого сектора рынка.

В связи с этим НАТ и обратилась к Алиханову с просьбой рассмотреть возможность изменения законодательства, чтобы квоты распространялись и на перевозчиков, являющихся юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

По мнению НАТ, новые меры создадут равные условия для всех перевозчиков, сохранят в легальном поле нелокализованные автомобили, используемые таксопарками, и предотвратят их формальный переход в собственность физлиц. Это также повысит актуальность квотной системы.

Одновременно с этим, добавляется в материале, Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину и министру транспорта Андрею Никитину включить перевозки пассажиров и багажа легковыми такси в Транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050-го.

"В числе предложений ОСРТ – создание механизмов государственной поддержки обновления автопарка, развитие цифровых сервисов контроля и безопасности перевозок, повышение доступности такси для семей с детьми и маломобильных граждан, совершенствование условий работы самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии развития отрасли", – добавили журналисты.

Тем временем Минтранс России работает над созданием механизма, позволяющего сделать поездки на такси с детьми доступнее. Как отмечал Никитин, министерство совместно с крупнейшим агрегатором ищет оптимальный механизм уравнивания "детских" тарифов.

Помимо этого, ведомство продолжает работу над повышением комфорта пассажиров с детьми. В частности, Минтранс уже подготовил рекомендации по внедрению принципа семейноцентричности в транспортную отрасль России.

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