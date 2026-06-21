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21 июня, 23:24

Экономика

В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива

Фото: ТАСС/Роман Балаев

В Севастополе 22 и 23 июня не будут продавать топливо, в целях экономии исключение сделано только для заправки транспорта служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, сообщил губернатор Михаил Развожаев на своей странице в MAX.

Кроме того, общественный транспорт в городе станет работать с 05:30 до 21:00, не будут курсировать паромы, за исключением пассажирских катеров. Также крупные объекты торговли будут работать лишь с 07:00 до 20:00. Мелкие торговые точки устанавливают график по своему усмотрению.

"Кафе и точки общественного питания – с 08:00 до 20:00", – написал Развожаев.

Также не будет включаться уличное освещение, а из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии.

"Массовые мероприятия: все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения. Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям", – сказал губернатор.

Ранее стало известно, что в Крыму приостанавливается продажа топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Теперь горючее будут реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

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