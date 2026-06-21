Пожар в здании на улице Речников полностью ликвидирован

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Пожар в административном здании на юге Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Уточняется, что на месте ЧП работали порядка 70 человек и 18 единиц техники. Причина пожара еще устанавливается. Сведений о пострадавших не поступало.

О возгорании административного здания на юге Москвы стало известно 21 июня. Из здания удалось эвакуировать свыше 100 человек.

Площадь возгорания выросла до 300 квадратных метров. Движение по улице Речников оказалось перекрыто. Позже огнеборцы смогли локализовать пожар, а затем полностью его потушить.

