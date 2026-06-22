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02:15

Происшествия

Заминированные купюры обнаружили в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Администрация Михайловского района"

Заминированные денежные купюры обнаружили на улицах поселка Михайловка в Запорожской области. Они могут взорваться при попытке поднять их, сообщила пресс-служба администрации Михайловского района.

Власти призвали местных жителей не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам и прочим бесхозным предметам. При обнаружении подозрительных вещей необходимо срочно отойти от них на безопасное расстояние.

Жителей региона также попросили провести беседу со своими детьми, объяснив им данные правила безопасности.

"Помните: есть реальные случаи, когда дети получали тяжелые травмы, пытаясь подобрать такие "ловушки". В одном из инцидентов в Красногорске мальчик лишился нескольких пальцев из-за взрыва устройства, замаскированного под купюру", – напомнили в администрации.

Ранее в Крыму в руках у 12-летнего ребенка взорвался предмет, который был найден на улице. Ребенок вместе с другом гулял около заброшенного здания, где они обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки, ему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту травмирования школьника возбуждено уголовное дело.

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