19 июня, 09:55Происшествия
Подросток задержан за поджог полицейской машины в Кузбассе
Фото: МАХ/"Ирина Волк"
В Кузбассе за поджог полицейской машины задержан 17-летний житель города Анжеро-Судженска. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел 17 июня. По данным ведомства, неизвестный обманом вынудил несовершеннолетнего купить легковоспламеняющуюся жидкость. Он угрожал подростку распространением его конфиденциальных сведений.
В результате молодой человек поджег служебную машину на территории одного из отделов полиции. Его задержали на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее уголовное дело о теракте было возбуждено после того, как подросток поджег автомобили полиции в Новосибирской области. Выяснилось, что молодой человек облил горючей жидкостью служебные автомобили возле отдела полиции в Краснообске Новосибирского района, а затем поджег их.
По предварительным данным, злоумышленник совершил преступление ради вознаграждения, которое ему пообещал куратор. Подозреваемого удалось задержать, им оказался житель Рязанской области 2009 года рождения.
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