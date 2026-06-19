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19 июня, 09:55

Происшествия

Подросток задержан за поджог полицейской машины в Кузбассе

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Кузбассе за поджог полицейской машины задержан 17-летний житель города Анжеро-Судженска. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 17 июня. По данным ведомства, неизвестный обманом вынудил несовершеннолетнего купить легковоспламеняющуюся жидкость. Он угрожал подростку распространением его конфиденциальных сведений.

В результате молодой человек поджег служебную машину на территории одного из отделов полиции. Его задержали на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее уголовное дело о теракте было возбуждено после того, как подросток поджег автомобили полиции в Новосибирской области. Выяснилось, что молодой человек облил горючей жидкостью служебные автомобили возле отдела полиции в Краснообске Новосибирского района, а затем поджег их.

По предварительным данным, злоумышленник совершил преступление ради вознаграждения, которое ему пообещал куратор. Подозреваемого удалось задержать, им оказался житель Рязанской области 2009 года рождения.

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