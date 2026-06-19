В России 19 июня начнут продавать автомобили Volga

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Российские автомобили Volga начнут продавать 19 июня. На первом этапе машины завезут в примерно 25 дилерских центров по всей стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

Подробные данные о ценах на авто и комплектациях станут известны в день старта продаж.

Пока в линейке Volga есть три модели: седан С50, флагманский кроссовер К50 и кроссовер К40. Их цены стартуют от 4,2, 2,75 и 2,9 миллиона рублей соответственно.

Машины бренда выпускает компания "Нижегородские легковые автомобили". Их делают на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Ранее в России презентовали новый кроссовер Tenet Plus L6. Его создали в рамках партнерства китайского Defetoo и российской компании "АГР Холдинг". Старт продаж запланирован на третий квартал 2026 года.

