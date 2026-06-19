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19 июня, 11:16

Общество

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 73,3%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 73,3%. Это следует из данных опроса Аналитического центра ВЦИОМ, которые приводит News.ru.

Исследование показало, что 67,7% граждан выражают одобрение его деятельности на посту президента. При этом 21,8% оказались недовольны работой главы государства, а еще 21,6% не испытывают доверия к Путину.

Вместе с тем в рамках опроса респондентам дали возможность высказаться относительно правительства страны. Выяснилось, что одобрение кабмин получил от 44% опрошенных, а негативное отношение к его работе выразили 25,4%. В то же время 56% россиян доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину, в то время как 23,1% заняли противоположную позицию.

Еще 35,5% опрошенных заявили о своем желании проголосовать за "Единую Россию" в случае, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. На втором месте по популярности партий оказалась КПРФ, набравшая 10,9% голосов, а на третьем – "Новые люди" с 9,8%.

ЛДПР, в свою очередь, набрала 8,4% голосов, а "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,8%. При этом 6,3% опрошенных отдали бы свои голоса за непарламентские фракции.

Ранее первая учительница немецкого языка и классная руководительница Путина Вера Гуревич раскрыла подробности биографии президента в школьные годы. В то время, по ее словам, он был закрытым лидером.

Педагог уточнила, что будущий глава государства никогда не предлагал свою кандидатуру на школьных выборах. Вместе с тем она вспомнила, что Путин был своим и во дворе, и в школе.

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