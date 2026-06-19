В Москве сократили список разрешенных для купания зон до семи

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Столичный Роспотребнадзор обновил список зон, разрешенных для купания. На данный момент из девяти открывшихся в начале сезона остались семь.

Купаться можно в озере "Белое", Путяевском пруду № 1, Школьном озере, в "Серебряном бору – 2" и "Серебряном бору – 3", на Пионерском пруду и в зоне отдыха "Тропарево".

В зонах отдыха "Большой городской пруд" и "Пляж "Динамо" качество воды ухудшилось, и купание там временно запрещено. Сейчас эти территории используются только для отдыха без купания. Доступ к воде откроют после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований.

В Роспотребнадзоре напомнили, что мониторинг зон отдыха ведется в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются предписания о замене песка, очистке водоема и обработке территории. Если пробы воды не соответствуют нормативам, устанавливается запрет на купание и выставляются соответствующие знаки.

Ранее подмосковное управление ведомства выдало 33 заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам для безопасного купания. Сейчас признаны пригодными 33 зоны отдыха в 14 округах региона, включая карьер "Амазонка" в Орехово-Зуевском округе, "Княжеский пруд" в Егорьевске, Белое и Святое озера в Шатуре и карьер "Волкуша" в Лыткарине.