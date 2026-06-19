АТОР: электронная карта прибытия станет обязательной при въезде во Вьетнам

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Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь заполнение электронной карты прибытия будет обязательным для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Уточняется, что анкета доступна на русском языке. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. После успешного заполнения система создаст QR-код, который нужно предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.

Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, в том числе россиян, которые въезжают по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Исключение – транзитные пассажиры, которые не пересекают границу, и владельцы дипломатических и служебных паспортов, отметили в АТОР.

Ранее сообщалось, что авиакомпания VietJet Air намерена увеличить количество рейсов между Россией и Вьетнамом до конца этого года. В настоящее время она выполняет 50 рейсов в неделю по указанному маршруту. Для наращивания частоты полетов необходимо больше ресурсов, уточнил зампред совета директоров VietJet Air Динь Вьет Фуонг.