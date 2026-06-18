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18 июня, 17:51

Политика

Захарова призвала россиян с осторожностью планировать поездки в Таиланд

Фото: mid.ru

Российским гражданам нужно "крайне осторожно" относиться к поездкам в Таиланд, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она объяснила, что в Таиланде сохраняется угроза задержания или ареста по запросу властей США.

"После нашего комментария были даны разъяснения МИД Таиланда, но в этих заявлениях тайской стороны мы не увидели откровенного разговора о первопричинах, которые побудили нас сделать соответствующее предупреждение", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, российские граждане должны осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и в деловых целях.

Ранее министерство уже призывало граждан России с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за аналогичной угрозы. В МИД подчеркнули, что страна остается одним из мест, где США начали "охоту" на россиян.

Пресс‑секретарь МИД Таиланда Панидон Патчимсават опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что Таиланд остается безопасным местом для туристов из всех стран. По словам дипломата, все случаи нарушения закона рассматриваются в строгом соответствии с таиландским законодательством и без какой‑либо дискриминации.

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