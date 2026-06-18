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18 июня, 18:24

Происшествия

Экс-работник детдома в Ессентуках снимал на телефон насилие над воспитанницами

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Бывший сотрудник детского дома в Ессентуках снимал на телефон насилие над воспитанницами, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Информация была выявлена во время мониторинга социальных медиа. Отмечается, что воспитанницы подвергались насилию в период с 2012 по 2016 год, однако они долгое время никому не сообщали о случившемся, поскольку 64-летний злоумышленник просил их не рассказывать о его действиях посторонним.

Уголовное дело возбуждено по указу руководителя регионального ведомства. Мужчина признал вину и раскаялся. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо этого, были изъяты мобильный телефон, ноутбук и планшет фигуранта, с помощью которых он снимал насильственные действия. Эти предметы были признаны вещественными доказательствами.

Ранее в Приморском крае был арестован 40-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности пяти 11-летних девочек.

По данным правоохранительных органов, в период с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Преступления совершались в частном доме, расположенном в городе Артеме.

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