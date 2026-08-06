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06 августа, 12:11

Политика

Трамп пригрозил сроками за фейки о запасах боеприпасов у США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны имеются крупные запасы боеприпасов, а за распространение информации об их нехватке власти будут добиваться длительных тюремных сроков. Об этом сообщает RT.

"У США огромные запасы боеприпасов, особенно некоторых видов. Кроме того, по мере необходимости большие объемы вооружений производятся и доставляются в Штаты", – отметил глава Белого дома.

По его словам, американские оборонные компании строят "самое большое количество предприятий и заводов в истории страны". Трамп также добавил, что уже ведется поиск тех, кто распространил "предательские заявления" о нехватке боеприпасов.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Пентагона планирует провести экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов. Причиной якобы стал личный звонок Трампа заместителю главы министерства Стивену Файнбергу, который отвечает за снабжение.

Журналисты утверждают, что Соединенные Штаты израсходовали практически все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Ирана. При этом одна такая ракета стоит более миллиона долларов.

Кроме того, Пентагон за время конфликта также истратил чуть менее половины глобальных запасов крылатых ракет Tomahawk.

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